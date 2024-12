Updated list of assault-style firearms to be banned in Canada in 2025

As part of a comprehensive approach to strengthen gun control in Canada, last week the Trudeau government announced the extension of a list of assault-style firearms.

While over 19,000 non-restricted makes and models – equating to over 127,000 variations of firearms – remain available in Canada for hunting and sport shooting, the updated list now includes 324 unique makes and models of firearms in 104 categories.

The full list of prohibited assault weapons appears below.

Make:

Al Gi Mec Model:

AGM1 Alexander Arms Ulfberht Allied Armament Browning M2 Heavy Barrel Allied Armament Browning M3 Aircraft Allied Armament Shpagin PPSh41 Alpha Wolf PCC American Tactical Imports GSG MP40 Carbine American Tactical Imports GSG MP40 P American Tactical Imports GSG Sturmgewehr StG44 American Tactical Imports GSG-16 Anschutz MSR RX22 Armalite AR-180B Arms East Semi Automatic RPD MK2 Astra Arms MG556 B&T APC223 B&T APC223-SA B&T APC300 B&T APC308-SA B&T APC9 B&T APC9K B&T APC9-SA B&T APC-G SA B&T GHM-320 B&T GHM9 B&T GHM-G B&T KH9 B&T P26 B&T SPC223 B&T SPC300 B&T SPC9 B&T TP9 B&T TP9 Canada B&T TP9US Barrett Firearms 98 Benelli MR1 Beretta ARX100 Beretta ARX160-22 Beretta ARX160-22 Pistol Beretta ARX200 Beretta PMXS Beretta Rx4 Storm Black Creek Labs SRV2 Badger Black Creek Labs SRV2 Siberian BRP MG42SA BS Ordnance Sten MARK 3 Bushmaster ACR Bushmaster BACR Bushmaster M17S Caracal CC10 Chiappa Firearms CBR-9 Chiappa Firearms CBR-9R Chinese Service Rifle Type 63 Chinese Service Rifle Type 68 Cobra Cobra Cobra MARK 1 Carbine Cobra MARK 2 Carbine Crusader Arms Crusader 9 Crusader Arms Sentinel CZ CZ Bren 2 Ms CZ CZ805 Bren S1 CZ CZ91S Czech Small Arms SA VZ61 Combat Czech Weapons CSV-9 Desert Ordnance M60E4 Desert Tech MDR Desert Tech MDRX DMax Auto Carbine DMax Auto Pistol DSA Incorporated RPDS EAA Appeal EMEI T97NSR EMEI T97NSR-A EMEI Type NQU03 Excel Arms X-5.7R Excel Arms X-9R Fabrica Militar de Armas Portatiles FMK5 FAMAE MINI SAF SA FAMAE SAF SA FAMAE SG540-1 ERE Elite FAMAE SG540-1 TI FAMAE SG542-1 ERE Elite FAMAE SG542-1 SA FAMAE SG543-1 ERE Tactical Elite FAMAE SG543-1 TI FEG KGPF FN CAL FN FNAR FN FS2000 FN PS90 FN SCAR 16S FN SCAR 17S FN SCAR 20S Freedom Ordnance FX-9 Freedom Ordnance FX-9C Garys Gunsmithing Phoenix Gepard GM6 Lynx German Sport Guns GSG MP40 Carbine German Sport Guns GSG MP40 Pistol German Sport Guns GSG Sturmgewehr StG44 German Sport Guns GSG-15 German Sport Guns GSG-16 Grand Power Stribog RSR9A2 Grand Power Stribog SP9A1 Grand Power Stribog SP9A2 Grand Power Stribog SP9A3 Grand Power Stribog SP9A3G Grand Power Stribog SP9A3S Grand Power Stribog SR9A1 Grand Power Stribog SR9A2 Heckler & Koch G36 Heckler & Koch G36C Heckler & Koch G36K Heckler & Koch G36KP Heckler & Koch G36KV Heckler & Koch G36P Heckler & Koch HK243 Heckler & Koch MP7A1 Heckler & Koch SL6 Heckler & Koch SL7 Heckler & Koch SL8 Heckler & Koch SL8-1 Heckler & Koch SL8-10 Heckler & Koch SL8-4 Heckler & Koch SL8-5 Heckler & Koch SL8-6 Heckler & Koch UMP Heckler & Koch UMP SF Heckler & Koch USC Hi-Point Firearms 1095 Hi-Point Firearms 3895 Hi-Point Firearms 4095 Hi-Point Firearms 4595 Hi-Point Firearms 995 Hill & Mac Gunworks STG Hill & Mac Gunworks STG-P Holloway Arms 7 Holloway Arms 7 Carbine Holloway Arms 7 Match Holloway Arms 7 Sniper ISSC MK22 ISSC TXR22 Irunguns Chico Jard J17 Jard J180 Jard J48 Jard J56 Jard J67 Jard J68 Just Right Carbines JR Carbine Just Right Carbines JR Pistol K&M Arms M17S308 K&M Arms M17S556 K&M Arms M17S-C K&M Arms M17S-C308 KCG RPD Semi-Automatic Kel Tec CMR-30 Kel Tec PLR-16 Kel Tec PLR-16R Kel Tec PLR-16F Kel Tec PLR-22 Kel Tec RDB Kel Tec RDB-C Kel Tec RFB Kel Tec RMR30 Kel Tec SU-16 Kel Tec SU-16A Kel Tec SU-16B Kel Tec SU-16C Kel Tec SU-16CA Kel Tec SU-16D Kel Tec SU-16E Kel Tec SU-16F Kel Tec SU-22 Kel Tec SU-22C Kel Tec SU-22CA Kel Tec SU-22E Kel Tec Sub-2000 Kel Tec Sub-40 Kel Tec Sub-9 Kodiak Defence K9 Kodiak Defence WK180C Kodiak Defence WK181C Kommando Kommando Kommando Arms Manufacturing Kommando Kommando Arms Manufacturing LDP Kommando Arms Manufacturing Paramax Kriss Kriss Vector 22 CRB Kriss Kriss Vector 22 SBR Kriss Kriss Vector 22 SDP Kriss Kriss Vector CRB Kriss Kriss Vector CRB/SO Kriss Kriss Vector SBR Kriss Kriss Vector SBR/SO Kriss Kriss Vector SDP Lakeside Machine Browning M1917 1/2 Scale Lakeside Machine Browning M1919A4 1/2 Scale Lakeside Machine Browning M1919M37 1/2 Scale Lakeside Machine Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale Lakeside Machine Vindicator BF1 LDP LDP Lithgow Arms F90S 508 Lockhart Tactical Raven Lucznik BRS99 LUSA LUSA A2 M+M M10X MARCOLMAR Firearms CZ VZ59 Mauser Mauser MP40 Carbine Mauser Mauser StG44 Mauser M15 Micor Defense Leader 416 Micor Defense Leader 50 Midwest Metal Creations MG13 MK Arms MK760 Motiuk Manufacturing MG1919-S Prototype Motiuk Manufacturing MG3-S Mountain Machine Works AR-180B NoDak Spud NDS-18S NoDak Spud NDS-18SC Norinco 313 Norinco Type 97A Sniper Rifle Northwest Imports Browning M1919A4 Northwest Imports Browning M2 Heavy Barrel Ohio Ordnance Works BAR A1918 Ohio Ordnance Works BAR M1918A3 Ohio Ordnance Works Browning M1928 Colt Ohio Ordnance Works HCAR Ohio Ordnance Works M240SLR Pioneer Arms Corporation PPS43-C Polish State Arsenals PM84 Polish State Arsenals PM84P Polish Submachine Gun PM63-C Poly Technologies RPD-SA Poly Technologies T97NS Prototype Poly Technologies Type 81SA Poly Technologies Type 81SR Prairie Gun Works Direwolf Project Guns RPD Semi-Automatic Radom Grot Rapid Fire Browning M1919A4 Rhineland Arms FG9 Rhodesian Submachine Gun M77 Rhodesian Submachine Gun R76 Robinson Armament M96 Expeditionary Rifle Robinson Armament M96 Recon Robinson Armament M96 Top Feed Ruger LC Carbine Ruger PC Carbine Ruger PC Charger Ruger Police Carbine SaskSten Sten MARK 1* SaskSten Sten MARK 2 SaskSten Sten MARK 2 Rotary Magazine Model SaskSten Sten MARK 3 SaskSten Sten New Zealand Pattern SaskSten Sten/Suomi FRT SBI Lynx 180B SBI Lynx 180B Match SDM SMG9 Sero GM6 Lynx SIG SG540 Sima Cefar MGP14 Smith & Wesson M&P FPC Special Weapons Omega 760 Special Weapons SW760 Spectre Ltd WS-MCR Sport Systeme Dittrich BD3008 Sport Systeme Dittrich BD38 Sport Systeme Dittrich BD42 Sport Systeme Dittrich BD42 (H) Sport Systeme Dittrich BD44 Springfield Armory Hellion St George Arms Leader 50 A1 Steele, G M GM16 Sten MARK 2 Longbranch Copy Sterling MARK 4 Police Carbine Sterling MARK 5 Police Carbine Sterling Arms International R18 MK2 Sterling Arms International R18 MK3 T-15 Industries Sten MARK 2 SA Tanfoglio Appeal Taurus CT40 G2 Taurus CT45 G2 Taurus CT9 G2 Tavor 21 Tavor 21 TSR Tavor 7 Tavor SAR Tavor X95 Thureon Defense GA Thureon Defense SA Thureon Defense SA Pistol Thureon Defense XA Thureon Defense XA Pistol Tippmann Arms Browning M1917 1/2 Scale Tippmann Arms Browning M1919A4 1/2 Scale Tippmann Arms Browning M2 Heavy Barrel 1/2 Scale TNW 1999 ASR TNW Browning M1919A4 TNW Browning M2 Heavy Barrel TNW Browning M37 TNW MG34 TNW PPSH41 SA TNW Suomi M31 Tommy Built Tactical TG36 True North Arms WK180C US Ordnance Incorporated Browning M1919A4 US Ordnance Incorporated Browning M1919A6 US Ordnance Incorporated Vickers MARK 1 Valkyrie Arms Browning M1919A4 Valkyrie Arms Browning M2 Heavy Barrel Valkyrie Arms M3A1 Valkyrie Arms M3A1 Pistol Valkyrie Arms Sten MARK 2 SA Walther WA2000 Wells Custom Gunmakers Browning M1919A4 Winchester SX-AR Wise Lite Arms Goryunov SA43 Wise Lite Arms KP44 Pistol Wise Lite Arms RPD Semi-Automatic Xtreme Gun WX-MCR Zastava M84 Skorpion Zastava M84A Zastava Arms MG42S Zlatoust PKSK

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bushmaster_ACR.jpg

Deltaforce5000, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons